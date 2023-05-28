عناوين الصحف ليوم الأحد 28 أيار 2023

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الديار: إتفاق المعارضة على أزعور ينتظر استكمال اتصالاته وحسم موقف «الوطني الحرّ»

«اللقاء الديموقراطي» و«الإعتدال الوطني» بيضة قبان؟ عبدالله لـ«الديار»: خياراتنا مفتوحة

الراعي يلتقي ماكرون الثلاثاء... وفرنسا تدير مُحرّكاتها بعد الزيارة ؟؟!



النهار: 48 ساعة مفصلية لـ"تفاهم" المعارضة و"التيّار"



الأنباء الكويتية: استمرار المشاورات بين أطراف المعارضة.. وإشارات إلى خرق رئاسي محتمل يترجم بتوافق على الأسماء

مصادر لـ «الأنباء»: جهاد أزعور التقى بري وشخصيات وغادر وماكرون يستقبل البطريرك الراعي في باريس عصر الثلاثاء

الشرق الأوسط السعودية: لبنان... استبعاد مواجهة برلمانية بين أزعور وفرنجية

لا أحد منهما يملك القدرة على ضمان فوزه وفق المعطيات الراهنة





الوطن السورية: مؤتمر في بغداد يجمع دول جوار العراق و«التعاون الخليجي» وسورية … وزير النقل: ندعم «طريق التنمية» ونولي الاهتمام لمد جسور التعاون