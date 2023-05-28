الأنباء الكويتية: خرق رئاسي محتمل يترجم بتوافق على الأسماء... "التيار" يؤكد على إيجابيات التفاوض مع "المعارضة"

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الأنباء الكويتية: دخل الاستحقاق الرئاسي اللبناني دائرة الاحتمالات الممكنة، في ضوء الاتصالات الواسعة بين فرقاء المعارضة اللبنانية، بعد إعلان رئيس «التيار الحر» النائب جبران باسيل، أن الحوار مع المعارضة يأخذ منحى إيجابيا.

وحيال كل ذلك، فإن مصادر «التيار الحر» أكدت على إيجابيات التفاوض مع المعارضة بمعزل عن شكوك رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، وأشارت إلى خرق رئاسي محتمل، بدأ يترجم بتوافق على الأسماء.

ويدير المشاورات بين أطراف المعارضة النواب: فادي كرم عن «القوات اللبنانية»، جورج عطا الله عن «التيار الحر»، إلياس حنكش عن «حزب الكتائب»، ويشارك في هذه اللقاءات النواب: غسان حاصباني، جورج عقيص، ميشال معوض، غسان سكاف، وضاح الصادق، ميشال الدويهي ومارك ضو.