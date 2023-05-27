الخارجية: الإفراج عن الموقوفين اللبنانيين العشرة في دولة الإمارات

A + A -

تبلّغت وزارة الخارجية والمغتربين من سفير لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فؤاد شهاب دندن، نبأ الإفراج عن كافة الموقوفين اللبنانيين العشرة تباعاً الذين أوقفوا في دولة الإمارات منذ حوالي شهرين.

وفي السياق، توجّه وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بالشكر لتجاوب وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وجميع السلطات الإماراتية المعنية على تعاونهم لمعالجة هذا الموضوع.

وفي بيان، أشارت الوزارة إلى أنها "تحرص على أواصر العلاقات الأخوية المتينة بين لبنان والإمارات لما فيه خير بلدينا وشعبينا".