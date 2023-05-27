وزير البيئة أطلق الحملة الوطنية للوقاية من الحرائق

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أطلق وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات 2023 والاسبوع الوطني للوقاية من الحرائق من 5 الى 12 حزيران المقبل من محمية غابة أرز تنورين الطبيعية تحت شعار “حريق بالناقص”.

وتحدث الوزير ياسين عن أهداف الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات 2023 والاسبوع الوطني للوقاية من الحرائق وقال: “نأتي اليوم الى محمية من أغنى المحميات الموجودة ليس في لبنان فحسب بل في الشرق، إرث طبيعي وحضاري وتنوع بيولوجي يستحق تسليط الضوء عليه وعلى اهمية اطلاق المحميات في لبنان والمساحات المحمية. واطلاق الحملة من هذه المحمية هو من الاهمية بمكان نظرا لأهميتها البيولوجية والثقافية والحضارية والطبيعية”.

وأضاف: “نحن في وزارة البيئة مستمرون بموازنة ضئيلة وفي وضع اداري وسياسي غير مؤات ولكننا لا نريد الاستسلام بل نسعى للصمود في وجه التحديات. أما أساس العمل في الوزارة بموضوع الحرائق والمحميات والتنوع البيولوجي هو الاحتضان المحلي، والوقوف بجانب الناس ومعهم ودعم هذه المبادرات المحلية. في العام الماضي تمكننا من تخفيض المساحات المحروقة 90,1% لكن هذه النسبة ليست قليلة وسنحافظ عليها بكل ما أوتينا من قوة في ظل الاحتضان المحلي في كل منطقة سعينا نحن للوقوف بجانب المجتمع المحلي لتفادي الحرائق. وكما عملت لجنة محمية أرز تنورين والمتطوعون التنوريون لإخماد الحريق الذي اندلع في العام الماضي علينا نحن أن نشجعهم ونمأسس هذا العمل عبر دعم الفرق لتكون جاهزة للوقاية من الحرائق والتدخل السريع في حال حصولها. وبالتعاون مع المنظمات الدولية والهيئات المانحة والبنك الدولي الذي سنطلق معه صندوق الطوارىء وبدعم من القطاع الخاص للوقوف بجانب لجنة المحمية والمجتمع المحجلي والمتطوعين في تنورين سنتمكن من خلق الفرق المحلية وتعزيزها بآليات خفيفة ومعدات ومستلزمات.”

وختم ياسين: “علينا دعم الخطة التي وضعتها لجنة المحمية بنشر فكرة لجنة محمية تنورين بأهدافها البيئية والاجتماعية والاقتصادية. ومع هذه اللجنة سنعمل لتطوير هذه المحمية لكي تصبح جوهرة المحميات نظرا لإرثها الحضاري والثقافي القديم وتنوعها البيولوجي وسندعم خطة لجنة المحمية لتنفيذها بالتعاون مع كل الهيئات في سبيل نشر رسالة هذه المحمية على المستوى الحضاري والاجتماعي والاقتصادي.”