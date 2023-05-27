حمية يتوجه إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في أعمال الندوة العالمية لدعم التنفيذ (GISS)

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يتوجّه وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، مساء اليوم على رأس وفد من المديريّة العامّة للطّيران المدني، إلى مدينة سيول عاصمة كوريا الجنوبيّة، للمشاركة في أعمال النّدوة العالميّة لدعم التّنفيذ (GISS)، الّتي تعقدها منظمة الطيران الدولي (الايكاو)، تحت عنوان "معًا نعمل لتعزيز الابتكار والاستدامة في أوساط الطّيران العالميّة"؛ بحضور ثلاثين وزيرًا للنّقل من معظم دول الأعضاء في المنظّمة والعديد من شركات الطّيران.



ويعقد حمية على هامش المؤتمر، اجتماعات ثنائيّة مع كلّ من وزراء النّقل في قطر، كوريا الجنوبية وإندونيسيا، الأمين العام للمنظّمة الدّوليّة للطّيران المدني وعدد من رجال الأعمال والجالية اللّبنانيّة.