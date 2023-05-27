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رئيس المجلس الارثوذكسي: نرفض أن يستفيد النازحون على حساب الشعب

27
MAY
2023
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استغرب رئيس المجلس الوطني الارثوذكسي روبير الابيض قرار الحكومة بالنسبة لمساعدات النازحين السوريين، مشيرًا إلى "أننا نشد على يد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجار بما يقوم به وكيف يدافع عن حقوق اللبنانيين، ونرفض رفضًا قاطعًا ما تقوم به الامم المتحدة في لبنان بدعم النازحين السوريين بالدولار الاميركي، من دون مراعاة حقوق اللبنانيين الانسانية"

ولفت إلى "أننا نشهد في هذه المرحلة ما حصل في القمة العربية بين الدول المشلولة، وفشلها على صعيد المنطقة العربية، والمفاجأة كانت اعادة التفاهم السوري السعودي على مصلحة لبنان واللبنانيين، مع لفت النظر الى مشروع اميركي لتغيير جغرافية المنطقة، فاذا كانت الامم المتحدة تدفع للعائلة السورية 125 دولارًا شهريًا، فيجب ان تكون المساواة نفسها للعائلة اللبنانية اي دفع 125 دولارا للاسر الاكثر فقرًا".

ودعا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والوزراء إلى "الانتباه لما يجري والى أن يعوا أنّ اللبنانيين بحاجة ماسة الى الدعم بسبب غياب الدولة واداراتها، فمن غير المقبول ان يستفيد النازحون السوريون في لبنان على حساب الشعب".

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