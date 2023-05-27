بالجرم المشهود… إلقاء القبض على مروّج مخدرات في بيروت

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بلاغٌ جاء فيه, “من خلال المتابعة والرّصد وتتبّع مروجي المخدّرات ضمن العاصمة بيروت بهدف توقيفهم, وبتاريخ 24-5-2023 وفي محلّة الكولا، تمكّنت دوريّة من مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت من إلقاء القبض على المدعو: ل. ح. (من مواليد عام 1991، لبناني) بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن سيارة رباعية الدفع نوع BMW X5”.

وبتفتيشه والسيّارة، “عثر على 64 حبة متنوعة من المواد المخدّرة، وكمية من مادتي باز الكوكايين والكوكايين مقسّمة داخل مظاريف وأكياس نايلون بألوان وأشكال مختلفة, كما وضبط بحوزته سكينًا ومبلغًا ماليًا”.

ووفق البلاغ, “أودع الموقوف مع المضبوطات المرجع المعني، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.