تعميم إلى السوريين في هذه المنطقة اللبنانية.. هذا ما طُلِب منهم!

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طلبت بلدية الغبيري من السوريين المقيمين في المدينة ملء الاستمارة الالكترونية من خلال مسح الكيو آر كود QR CODE او من خلال الرابط:

HTTPS://ZFRMZ.COM/J196KQHDOWKOY4YTEDNG، وعند الانتهاء من تعبئة الاستمارة الإلكترونية، طلبت تنزيل ملف الاستمارة التي تمت تعبئتها وحفظها على الجوال والاحتفاظ بنسخة ورقية منها لإبرازها عند الطلب”.

وقالت في تعميم: “للمساعدة في تعبئة هذه الاستمارة، يمكن التوجه الى مكاتب المخاتير في الغبيري ابتداء من يوم الجمعة 26 أيار 2023. علما ان آخر مهلة لملء هذه الإستمارة 10 حزيران 2023. وستقوم شرطة البلدية ابتداء من 11 حزيران 2023 بالكشف على الأماكن السكنية والتأكد من صحة المعلومات التي أدرجت على الاستمارة الإلكترونية”.

ودعت جميع أصحاب اماكن السكن الى “التقدم من البلدية للتصريح عن الشاغلين السوريين لديهم في مهلة أقصاها 10 حزيران، تحت طائلة المسؤولية”.