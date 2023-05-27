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هذه هي حصيلة حملة توقيفات لدوريات شعبة المعلومات في طرابلس

27
MAY
2023
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صدر عن المديريّـة العـامّـة لقـوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البلاغ التّالـي:

  استكمالاً للمتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحفاظ على الاستقرار الأمني في محافظة الشمال، وفي سبيل الحد من عمليات السرقة والسلب وإطلاق النار وترويج المخدرات والعملة المزيّفة التي تحصل في عدة مناطق من المحافظة المذكورة، أعطيت الأوامر لتكثيف الجهود الاستعلامية والميدانية في أماكن حصول هذه الجرائم، إضافة إلى إقامة الحواجز والكمائن لتوقيف المطلوبين والمشتبه بهم بتنفيذ تلك الجرائم.

   بتاريخ 2023-05-24، نفّذت دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مداهمات وكمائن في مدينة طرابلس، نتج عنها توقيف /8/ أشخاص على الشكل التالي:

  •  م. د. (من مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني) أوقف في محلة التبانة - طلعة العمري وهو مطلوب بموجب خمس مذكرات عدلية بجرائم محاولة قتل وإطلاق نار وسرقة وضبط بحوزته كمية من المخدرات.
  • هـ. د. (من مواليد عام ۱۹۸۷، لبناني) أوقف في محلة التبانة - طلعة العمري وهو مطلوب بموجب أربع مذكرات عدلية بجرائم مخدرات.
  • أ. ص. (من مواليد عام ۲۰۰۲، لبناني) أوقف في محلة التبانة - شارع سوريا وضبط بحوزته كمية من المخدرات.
  • أ. د. (من مواليد عام ۲۰۰۲، لبناني) أوقف في محلة التبانة - شارع سوريا وضبط بحوزته كمية من المخدرات.
  • س. ع. د. (من مواليد عام ۲۰۰۰، لبناني) أوقف في محلة التل وضبط بحوزته بندقية نوع "بومب اكشن" مع ذخيرتها.
  • ع. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۰، مكتوم القيد) أوقف في محلة التل وضبط بحوزته مبلغ مالي مزيّف وكمية من المخدرات.
  • م. ب. (من مواليد عام ۲۰۰٤، لبناني) أوقف في محلة التل وضبط بحوزته كمية من المخدرات.
  •  ب. ز. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني) أوقف في محلة الميناء راس الصخر وهو مطلوب للقضاء.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المراجع المختصة، بناء على إشارة القضاء.

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