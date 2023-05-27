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البطريرك العبسي ومجلس الأساقفة يدعون ميقاتي إلى التراجع الفوري!

27
MAY
2023
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طالب بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، ومجلس الأساقفة والرؤساء العامين والرئيسات العامات في لبنان، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بإعادة النظر والتراجع الفوري عن قرار وضع مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون بالتصرف، وذلك كون الحكومة مستقيلة. إن اتخاذ مثل هذا القرار المجحف، الواجب التصحيح بحق أحد من ابناء الطائفة المعروفة، بأنها جسر عبور بين المكونات اللبنانية، من جهة، وهي واحدة من الطوائف الست الرئيسية، من جهة أخرى، والتي تحولت في وقت من الاوقات إلى طائفة منتقصة الحقوق، بفعل التسويات الحاصلة على حسابها منذ ما بعد اتفاق الطائف.
وأضاف البيان: بتنا نخشى أن يكون هناك قرارا نافذا بإقصاء ابناء الطائفة عن مراكز القرار الإدارية والسياسية، بحيث نلاحظ فراغا في العديد من المراكز الكاثوليكية على غرار مديرية الطرق والمباني في وزارة الاشغال ومديرية تلفزيون لبنان .
وتابع: يبدو أن هناك قرارا بإبعاد نظيفي الكف، وكل من يعمل بضمير حي وبشفافية، مثل رجل الدولة داني جدعون، الذي اصدر بيانا منذ بضعة أيام يدعو فيه المواطنين إلى عدم دفع رشاوى في وزارته، وإلى الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء.
وختم البيان: هل لنا أن نعرف لمصلحة من جاء هذا القرار المجحف، ومن هو المستفيد منه؟

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