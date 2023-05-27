عناوين الصحف ليوم السبت 27 أيار 2023

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الأخبار

ـ تركيا: إردوغان رئيساً... إلا إذا

ـ القوات تدعو باسيل إلى إعلان تأييد أزعور

ـ جنبلاط من الورقة البيضاء إلى التنحّي

ـ قمّة الصين - آسيا الوسطى: لنا عالمنا... وللغرب عالمه

البناء

ـ عبد اللهيان يتحدّث عن تقدم في مفاوضات النووي ورفع العقوبات… وسلطان عمان غداً في طهران

ـ السيد نصرالله: نحن من يهدد بالحرب الكبرى ولدينا التفوق العددي والمعنوي والناري الذي يحسمها

ـ الاتفاق على ازعور يضمن 36 صوتاً و9 من التيار… واللقاء الديمقراطي ينتظر التوافق الجامع

الجمهورية

ـ المعطلون: لا رئاسة ولا انفراجات

ـ الإدارات الرسمية إلى الإضراب العام

ـ قبل اقتراب أحدهم من الـ 65 قائمة المرشحين «فارغة»؟

ـ قال: «الودائع يمكن أن تعود» وما حدا سِمع

اللواء

ـ «التخبُّط»: ملف سلامة بين وزيري المال والعدل.. ولا سيولة لرواتب حزيران

ـ 31 نائباً معارضاً يدعون لتفكيك منظومة «حزب الله».. ورفض أميركي لعودة النازحين

ـ قبل يومين من جولة الإعادة..أردوغان يتقدم بـ5 نقاط على كليجدار أوغلو

ـ استشهاد فلسطيني وجرح 5 آخرين بهجومين منفصلين للمستوطنين في الضفة

ـ معارك عنيفة في دارفور والجيش يدعو «كل القادرين» إلى التسلُّح

الديار

ـ السيّد نصرالله في عيد التحرير: كلّما ضعفت «إسرائيل» ساد الأمن والأمان بلبنان

ـ منح لبنان فترة سماح تتطلّب من الدولة إجراء إصلاحات مصرفيّة واقتصادية وإلاّ...