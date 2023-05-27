عناوين الصحف ليوم السبت 27 أيار 2023

الأخبار
ـ تركيا: إردوغان رئيساً... إلا إذا
ـ القوات تدعو باسيل إلى إعلان تأييد أزعور
ـ جنبلاط من الورقة البيضاء إلى التنحّي
ـ قمّة الصين - آسيا الوسطى: لنا عالمنا... وللغرب عالمه
البناء
ـ عبد اللهيان يتحدّث عن تقدم في مفاوضات النووي ورفع العقوبات… وسلطان عمان غداً في طهران
ـ السيد نصرالله: نحن من يهدد بالحرب الكبرى ولدينا التفوق العددي والمعنوي والناري الذي يحسمها
ـ الاتفاق على ازعور يضمن 36 صوتاً و9 من التيار… واللقاء الديمقراطي ينتظر التوافق الجامع
الجمهورية
ـ المعطلون: لا رئاسة ولا انفراجات
ـ الإدارات الرسمية إلى الإضراب العام
ـ قبل اقتراب أحدهم من الـ 65 قائمة المرشحين «فارغة»؟
ـ قال: «الودائع يمكن أن تعود» وما حدا سِمع
اللواء
ـ «التخبُّط»: ملف سلامة بين وزيري المال والعدل.. ولا سيولة لرواتب حزيران
ـ 31 نائباً معارضاً يدعون لتفكيك منظومة «حزب الله».. ورفض أميركي لعودة النازحين
ـ قبل يومين من جولة الإعادة..أردوغان يتقدم بـ5 نقاط على كليجدار أوغلو
ـ استشهاد فلسطيني وجرح 5 آخرين بهجومين منفصلين للمستوطنين في الضفة
ـ معارك عنيفة في دارفور والجيش يدعو «كل القادرين» إلى التسلُّح
الديار
ـ السيّد نصرالله في عيد التحرير: كلّما ضعفت «إسرائيل» ساد الأمن والأمان بلبنان
ـ منح لبنان فترة سماح تتطلّب من الدولة إجراء إصلاحات مصرفيّة واقتصادية وإلاّ...