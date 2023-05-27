أسرار الصحف ليوم السبت 27 أيار 2023

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البناء



توقف مرجع ديني إسلامي أمام خطاب قيادات مسيحية عنوانه لن نسمح للمسلمين باختيار الرئيس المسيحي، وقال لن نسمح بفرض عرف يعدل اتفاق الطائف لصالح الفدرالية بجعل انتخاب الرئيس يتمّ من أبناء طائفته ونصاب الثلثين هو ما اتفقنا عليه لضمان الشراكة والأزمة الرئاسية قد تتحوّل أزمة وطنية.



قال دبلوماسي غربي في بيروت إن الرئيس اللبناني المقبل يجب أن يلقى قبولاً عربياً ودولياً، ولذلك لا مكان لمرشح من حواضر البيت. والاسمان المطروحان للاختيار بينهما أمام الجميع هما الوزير سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزف عون، وإلى أن يتحقق توافق يتيح مرور أحدهما إلى الرئاسة لبنان قابع في الفراغ.

الجمهورية

ـ تؤكّد أوساط ديبلوماسية أنّ زيارة شخصية سياسية الى باريس في الأيام الاخيرة، تمّت بناء على طلبها للقاء مسؤولين في الخارجية الفرنسية.

ـ تؤكّد مصادر حزبية أنّه على رغم كل الأجواء لإيجاد تفاهم بين غريمين فإنّ منسوب عدم الثقة المتبادل بينهما عال جداً.

ـ أكّد مرجع سياسي وسطي بارز أنّ «الثنائي» يتمسك بـ»البلان أ» ويقفل بشكل تام الباب على «البلان ب».

اللواء



ما يزال موقف دولة كبرى من قضية الحاكم رياض سلامة يكتنفه غموض، وسط معلومات عن استمرار دعم الحماية له، خلال فترة تولِّيه منصبه.



رفضت نائبة ناشطة اعتذار زميلة لها، أو حتى مجرَّد اللقاء بها أو أي شكل من أشكال الاتصال.



استدركت جهة أمنية التنويه بمناسبة مرت، بعدما سبقتها أجهزة أخرى للتعبير عن أهمية الإحتفال والإحتفاظ بهذه المناسبة.