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جريمة بسابا المروعة: ماذا حصل بعد أن طعن ودهس طليقته ؟

26
MAY
2023
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صـدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البلاغ التّالي:

 بتاريخ 25-05-2023، أقدم المدعو (ع. ع. من مواليد عام 1972، لبناني) على قتل زوجته المغدورة:

في بلدة بسابا - الشوف دهساً بالسيارة، نتيجة خلافات بينهما بعد حصول المجني عليها على الطلاق مؤخّرًا، وفرّ إلى جهة مجهولة.

على الفور، باشر عناصر مخفر مزرعة الضهر التابع لفصيلة شحيم في وحدة الدرك الإقليمي الاستقصاءات والتحرّيّات لتوقيف (ع. ع.) بما أمكن من السرعة.

بنتيجة المتابعة، تبيّن أن الجاني أقدم على طعن زوجته عدة طعنات بواسطة آلة حادة، وبعد فرارها منه لحقها بالسيارة وأقدم على صدمها من الخلف ودهسها مرارًا للتّأكد من وفاتها.

أعطيت الأوامر بإقفال مداخل ومخارج البلدة، وبتسيير أكبر عدد من الدوريات بهدف توقيفه، بالتنسيق مع مكتب اقتفاء الأثر في وحدة الشرطة القضائية لتمشيط الأحراش الملاصقة للبلدة. وبأقل من /24/ ساعة، توافرت معلومات عن مكان تواجده داخل أحد أحياء البلدة، فتوجّهت قوة من الفصيلة المذكورة إلى المكان وعملت على توقيفه، الأمر الذي أدى ارتياحًا لدى أهالي البلدة والمنطقة.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

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