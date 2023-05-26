الأمن العام: خبرٌ عار من الصحة

أفاد مصدر مسؤول في المديرية العامة للأمن العام أنه “بتاريخ 25 أيار الجاري نشرت بعض وسائل التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن المديرية العامة للأمن العام اتخذت أخيراً قرارات إدارية بحق مؤسسات وأشخاص”.

وأضاف المصدر أن “هذا الخبر عارٍ من الصحة ونتمنى على كل من ينشر أخباراً تتعلق بالمديرية على المنصات الاعلامية ووسائل التواصل الإجتماعي الإلتزام بالقانون وعدم نشر أي خبرٍ يتعلق بها قبل التحقق من مضمونه، وأن المديرية جاهزة من خلال مكتب شؤون الاعلام للرد على أي استفسارٍ في أمورٍ أو قراراتٍ تتخذها ضمن ما تسمح به القوانين والتعليمات”.