المصلحة الوطنسة لنهر الليطاني أطلقت المرحلة الأولى من “ري ٢٠٢٣”

A + A -

أعلنت “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” في بيان، أنها “أطلقت المرحلة الأولى من موسم “ري ٢٠٢٣”، وتم صباح اليوم تحويل المياه من سد الزرارية، باتجاه أبو الأسود، وصولا إلى منطقة عدلون العقارية”، وقالت: “بذلك، أصبحت المناطق المروية من مشروع ري القاسمية – رأس العين موزعة على الشكل الآتي: من سد الزرارية حتى الموزع العام، مرورا بمناطق طرفلسيه، الزرارية، أرزي، الجزيرة، المطرية وعين بو عبد الله، بطول ٨ كلم. وشمالا عين أبو عبدالله، جمجيم، كفربدا، الواسطة، العيتانية، عدلون بطول ١٠ كلم، وجنوبا القاسمية، البرغلية، الشبريحا، الحمادية والرمالي، إضافة إلى قناة رأس العين الشمالية والجنوبية”.

وأشارت إلى أن “الفرق ستعمل على إيصال المياه إلى آخر نقطة من المشروع خلال الأيام المقبلة، بعد استكمال الصيانة والتنظيف للقناة”.