living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ التوافق المبدئي على أزعور يرمي الكرة في ملعب "الثنائي"... وجدل يلف جلسة الحكومة المستقيلة...

26
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خلط الإعلان اليوم عن توافق مبدئي بين التيار الوطني الحر والقوى المعارضة على تسمية شخصية متفق عليها لرئاسة الجمهورية، هي جهاد أزعور، أوراق الرئاسة وحول الأنظار من جديد نحو داعمي سليمان فرنجية.
فبعد إعلان حساب التيار الوطني الرسمي على "تويتر" عن بروز أجواء إيجابية لدى المعارضة حول التوافق مع "التيار"، لاقت مصادرها ومن خلال أجواء حزب الكتائب على "الجديد" موقف "التيار"، وأكدت إن الإتفاق على الآلية والمقاربة بات قريباً، وتحديداً حول أزعور. كذلك أكدت مصادر نيابية أن الغربلة الأخيرة ستتم في غضون أيام.
ومن شأن هذا التوافق، أن ينزع ذريعة عدم اتفاق مناهضي مرشح الفرض من يد داعميه، ويرمي الكرة في اتجاه الثنائي الشيعي ومن يفكِّر بدعم سليمان فرنجية، في ظل تكريس معادلة الحوار والتوافق بدلاً من معادلات الفرض والإستقواء، وبالتالي الوصول إلى منعطف مهم في المسار الرئاسي، يُبنى عليه في المرحلة القادمة.

في هذا الوقت بقيت جلسة الحكومة المستقيلة مثار جدل، وقد هاجمها اليوم رئيس القوات اللبنانية سمبر جعجع الذي سارع إلى الإعلان عن عدم دستورية جلسة اليوم، التي ينتظر منها إجراءات ومواقف في بنود متعددة أبرزها القرار الإعتباطي حول دولرة مساعدات النازحين السوريين.

وفي هذا الإطار، أبرز موقف الخارجية الأميركية عن تأكيد صعوبة عودة النازحين في ظل النظام الحالي ووضع قرار عودتهم في يدهم، وعلى لسان المتحدث الإقليمي سامويل وربيرغ، الإشكالية الدولية في استغلال ورقة النازحين ضد النظام المكتسِب شرعية عربية كبرى بعد قمة جدة.
وقد استدعى موقف وربيرغ رداً عنيفاً من النائب جورج عطالله، الذي ذكّر بالإجراء الذي اعتمدته إدارة ترامب ببناء الجدار الفاصل على الحدود مع المكسيك، داعياً وربيرغ إلى "هد" الجدار، ومؤكداً أن القرار يعود في شأن العودة يعود للدولة اللبنانية أولاً!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   