هل علق اضراب المرفأ؟

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أعلن الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين - "FENASOL" واللجنة النقابية لسائقي مرفأ بيروت، تعليق إعتصام الغد".



نفذ الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين - "FENASOL" واللجنة النقابية لسائقي مرفأ بيروت إعتصاما تحذيريا عند السادسة صباحا، وتم إقفال أبواب 14 و 9 في مرفأ بيروت، وبحسب بيان الاتحاد واللجنة، جاء ذلك "نتيجة تعنت نقابة مالكي الشاحنات في مرفأ بيروت ومكاتب النقل الذين يتهربون من تطبيق القوانين على الرغم من إقرارهم وتعهدهم في جلسات وزارة العمل التي عقدت سابقا وما زالوا لتاريخه لم يقوموا بتنفيذ واجباتهم في تطبيق القوانين المرعية الإجراء، وخصوصا قوانين العمل والسير والضمان الإجتماعي والسلامة المهنية، ولا بتصحيح أوضاع السائقين غير اللبنانيين واللبنانيين المكتومين بعدم التصريح عنهم للضمان الإجتماعي وهم بالمئات، كذلك لم يقوموا بدفع زيادات غلاء المعيشة وتعديل الرواتب من أجل إعادة القوة الشرائية لها كما كانت قبل الأزمة، حيث كان راتب السائق يتجاوز الـ 1000$ شهرياً إضافة إلى الإكراميات".



وأكّد البيان "أحقية تصحيح الأجور والرواتب على أساس الدولار على نمط السلم المتحرك للأجور في هذا القطاع وإلزام أصحاب الشركات والشاحنات التصريح عن جميع السائقين والعمال إلى الضمان الإجتماعي والتصريح عن ساعات العمل الإضافية للضمان الإجتماعي ودفع بدل التعويضات العائلية ومنح التعليم وبدل النقل والفرص السنوية للسائقين والعمال. كذلك تحسين ظروف السلامة المهنية في العمل وشروطها، خصوصا في الشاحنات والقيام بالصيانة المطلوبة حفاظا على السائقين وسلامتهم والسلامة العامة في الطرقات والمطالبة بتغطية التأمين ليصبح شامل حتى للسائقين وعائلاتهم".







وختم, "اليوم وبعد تنفيذ هذا الإعتصام ونظراً للإتصالات التي جرت مع الإتحاد الوطني ولجنة السائقين ولحساسية إقفال مرفأ بيروت وإفساحاً في المجال بهذه الوساطات الخيرة، نُعلن تعليق اعتصامنا غداً السبت الواقع فيه 27/5/2023 والاستمرار بالمفاوضات أمام وزارة العمل في الجلسة المقبلة المُحددة في وزارة العمل. وذلك لا يعني تراجعنا عن مطالبنا، وفي حال عدم التجاوب سوف نعود لإتخاذ الخطوات التصعيدية المُناسبة وبكل الأشكال المناسبة في حينه".