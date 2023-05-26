اعلانٌ "هامّ" من هيئة ادارة السير

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أعلنت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والأليات وكافة الاقسام التابعة لها في: صيدا / النبطية / زحلة / وطرابلس، انها سوف تتوقف عن استقبال وتسجيل السيارات المستوردة الجديدة والمستعملة".
وتابعت، "سوف نخصّص الاسبوع القادم للمعاملات التالية: أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس:
- الكشف على السيارات المتوقفة عن السير ( شهادة انقاض )
- تسجيل السيارات المسجلة ( نقل ملكية ) دون اخضاعها للمعاينة الميكانيكية، اي عدم احضار السيارات والاكتفاء برخصة السير وكافة المستندات المطلوبة للتسجيل
- معاملات التوقيف عن السير ( انقاض )
- فك الرهن
- الاستحصال على رخص السوق البدل عن ضائع فقط".
وختمت الهيئة مذكّرة، "الاستمارات المطلوبة لتقديمها في الخارج مع الطوابع المطلوبة".