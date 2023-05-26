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الأمطار عائدة... إليكم طقس الأيام المقبلة!

26
MAY
2023
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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية فتلامس الـ 34 درجة بخاصة في المناطق الجنوبية، مع رياح خماسينية ناشطة تشتد أحيانا لتقارب سرعتها ال 60 كلم/س، محمّلة بالغبار وتؤدي الى سوء في الرؤية. أما الرطوبة، فتنخفض خلال النهار ثم تعود لترتفع مع انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من المساء، فيتشكل الضباب ليلا على المرتفعات وتتكاثف الغيوم بحيث تصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة موحلة اعتبارا من ليل السبت/الاحد بخاصة في المناطق الداخلية، يرافقها أحيانا برق ورعد.

وجاء في النشرة التالي:

الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة بحدود معدلاتها الموسمية حتى يوم غد السبت، حيث يتأثر لبنان بكتل هوائية حارة تؤدي الى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية، وتكون مترافقة برياح خماسينية ناشطة حاملة معها الغبار، لتعود درجات الحرارة وتنخفض اعتبارا من يوم الاحد بسبب كتل هوائية باردة نسبيا تؤثر على لبنان فيتحول الطقس الى متقلب و ماطر أحيانا حتى يوم الاثنين. 


الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة بحيث تعود الى معدلاتها الموسمية.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية فتلامس الـ 34 درجة بخاصة في المناطق الجنوبية، مع رياح خماسينية ناشطة تشتد أحيانا لتقارب سرعتها ال 60 كلم/س، محملة بالغبار وتؤدي الى سوء في الرؤية. أما الرطوبة فتنخفض خلال النهار ثم تعود لترتفع مع انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من المساء، فيتشكل الضباب ليلا على المرتفعات وتتكاثف الغيوم بحيث تصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة موحلة اعتبارا من ليل السبت/الاحد بخاصة في المناطق الداخلية، يرافقها أحيانا برق ورعد.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، أما الرياح فتبقى ناشطة أحيانا مع احتمال هطول أمطار خفيفة فجرا.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة بشكل اضافي مع احتمال لتساقط أمطار خفيفة متفرقة بدءا من بعد الظهر.

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