برّي يدعو إلى جلسة للجان المشتركة

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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 31 أيار 2023 وذلك لدرس جدول الأعمال الاتي:

إقتراح القانون الرامي الى الشروع بتطبيق نظام “الدخل الاساسي الشامل” ( قانون كرامة المواطن) المقدم من النائب فيصل كرامي.

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.