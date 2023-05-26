حجّار عن دولرة مساعدات النازحين: للعودة عن الخطأ!

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قال وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصرف الأعمال هكتور حجار إنّه “مع تفاقم الأزمة وانخفاض قيمة العملة بدأنا بعقد اجتماعات شهرية بالوزارة تضمّ مفوضية الشؤون والأمم المتحدة وتسلّمنا طلبًا بدولرة المساعدة بحجة صعوبة تأمين كميات كبيرة من الليرة اللبنانية.”

وأضاف حجّار في مؤتمر صحافي: “نحن رفضنا إعطاء اللاجئين المساعدات بالدولار لأنّ الشعب اللبناني رافض لهذا النزوح وهو يقارن بين المساعدات التي يحصل عليها النازحون والمساعدات البسيطة التي يحصلون عليها كلبنانيين.”

وأكمل: “نعمل لتحريك عجلة عودة النازحين السوريين الى بلدهم ونطالب بأن يتمّ دفع المساعدات النقديّة في سوريا لتشجيع النازحين على العودة.”

وقال حجّار: “ لم نتسلّم حتى اللحظة أي مستند رسمي بخصوص دولرة مساعدات النازحين السوريين فكيف اتُّخذ هذا القرار ووزارة الشؤون المسؤولة عن هذا الأمر غير موافقة؟”

وأكّد حجّار: “اليد ممدودة للعودة عن الخطأ ولا نريد افتعال إشكال مع الأمم المتحدة لكن مدّ اليد لا يعني التخلي عن مسؤوليتنا وسيادتنا.”