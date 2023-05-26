بالصورة- وديع عقل يكشف جريمة جديدة لسلامة مع عشيقته Anna!

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غرّد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل في حسابه عبر تويتر وقال: "عار على قضاة يمتنعون عن توقيف المجرم وعصابته!"

وأضاف: "-الجريمة: عقد مستمر بإجمالي ٥ ملايين دولار بين رياض سلامة وعشيقته Anna والدة إبنته. -بالمستندات، جريمة مكتملة العناصر: إختلاس وتبييض أموال عبر عقد إيجار بموافقة أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان سنة ٢٠١٥ "شركاء في الجرائم"! -إضافةً الى مسؤولية مديريات ودوائر المصرف: القانونية، القطع، المحاسبة، العمليات..."

وختم عقل: "نحن نلاحقكم مع القضاء الأوروبي... وسننتصر."