السيد نصرالله في عيد المقاومة والتحرير: خياران أمام حاكم مصرف لبنان

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قال الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله في كلمة لمناسبة عيد "المقاومة والتحرير": "الشكر دائما وابدا لله اولا ولكل الذين صنعوا وساهموا في تحقيق هذا النصر ثانيا. الشكر لكل من ساهم في النصر من مضحين وفي مقدمهم الشهداء والجرحى والاسرى المحررون والمجاهدون وعائلاتهم جميعا. الشكر للجيش والقوى الامنية والفصائل الفلسطينية ولكل الرؤساء والقوى السياسية وكل من دعم مقاومتنا. الشكر للدولتين اللتين دعمتا المقاومة أعني الجمهورية الايرانية والجمهورية العربية السورية".

أضاف: "ان الانتصار لم يأت بالمجان انما جاء حصيلة سنوات طويلة من الصبر والتحمل والتهجير والاثمان التي قدمت. ومن يفتر ان المعركة مع الاحتلال قد انتهت فهو مشتبه لان العدو يوميا يحاول الاعتداء على ارضنا".

وتابع: "اليوم لا اسرائيل كبرى من النيل الى الفرات ولا اسرائيل عظمى هذه انتهت في ال 2006، مع لبنان و2008 مع غزة. صراعنا يمتد بين 17 أيار الذي يعني الخيارات الخاطئة و15 أيار اي يوم النكبة الى 25 أيار تاريخ الخيارات الصحيحة. ما يحصل داخل الكيان الصهيوني له تأثير على أمن لبنان وسلامته".

وردا على تهديدات نتنياهو، قال: "لستم انتم من تهددون بالحرب الكبرى وانما نحن الذين نهددكم بها. الانقسام الداخلي الذي تشهده اسرائيل اليوم يقابله تماسك وثبات في محور المقاومة. اسرائيل تختبىء اليوم خلف الجدران والنيران وباتت تعجز عن فرض شروطها في اي مفاوضات مع الشعب الفلسطيني".

وتابع نصرالله: "اي حرب كبرى ستشمل كل الحدود وستضيق مساحاتها وميادينها بمئات الاف المقاتلين".

وفي ما يتعلّق بملف حاكم مصرف لبنان، قال نصرالله: "إما أن يتنحى الحاكم أو أن يتحمّل القضاء مسؤوليته لأننا في ظل حكومة تصريف أعمال لا تملك صلاحية التعيين والعزل دستورياً والمطلوب التفاهم على الوضع البديل."

وفي الشأن الرئاسي دعا نصرالله للنقاش من دون شروط مسبقة مشيراً إلى أن المعادلات الإقليمية في المنطقة تدعو إلى التفاؤل.