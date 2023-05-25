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تكتل نيابي جديد سيبصر النور... فمن يضم؟

25
MAY
2023
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لبى رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، في نهاية جولته العكارية، دعوة النائب محمد يحيى الى مأدبة غداء في دارته في منطقة البقيعة في وادي خالد، بحضور مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا وأسقف أبرشية طرابلس المارونية المونسنيور الياس جرجس وفاعليات.

بداية رحب يحيى بالحضور، وخص مفتي عكار بالتحية، وشدد على دوره في "تحصين عكار وحماية السلم الأهلي والمطالبة بحقوق عكار، وبخاصة انها من أكثر مناطق لبنان حرمانا"، وأكد "ضروة انتخاب رئيس للجمهورية للبدء بمسيرة الإنماء والإصلاح".

كما رحب يحيى بكرامي، واستغل المناسبة ليعلن إطلاق تكتل نيابي جديد سيبصر النور قريباً يجمعه بالنائب كرامي. وختم مشدداً على أنه سيكون "الصوت المدوي المدافع عن حقوق عكار، ومنطقة وادي خالد سوف تشهد بالتعاون مع القيادات الروحية فيها بعض المصالحات العائلية في القريب العاجل".

بدوره أبدى كرامي سعادته بالعودة لزيارة عكار، معللا أسباب غيابه عنها وقائلا: "اضطررنا ان نبتعد جسدا ولكن تبقى الروح هنا في عكار".


وأثنى كرامي على "الدور السعودي في لم شمل العرب"، وأبدى ارتياحه لما حصل في القمة العربية الأخيرة، مشددا على "اننا عرب ونستمد قوتنا من وحدتنا العربية، ولن نتخلى عن القضية الأم ألا وهي فلسطين".

واستغرب "انزعاج بعض الأطراف السياسية التي تمثل بعض الأحزاب اللبنانية من سياسة تصفير المشاكل وإبعاد الفتن التي تعتمدها القيادة الحكيمة السعودية"، وقال: "حقهم أن ينزعجوا، هم تربية ميليشيات لا يقتاتون الا على الفتن والدم".

وأمل "أن ينعكس هذا الجو الإيجابي بين الأفرقاء العرب على لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية عربي ابن عربي ابن عربي، وأن تشكل حكومة تطبق اتفاق الطائف خصوصا بالإنماء المتوازن الذي هو الباب الرئيسي للاستقرار".

وأشار أن "هناك العديد من القوى السياسية التي تطرح فكرة الفدرالية والكونفيدرالية، ونقول لهم اننا على استعداد للبحث بكل تلك الأمور، ولكن في ظل الشغور الرئاسي وحكومة مستقيلة وبرلمان شبه معطل لا يجوز البحث سوى بالاستحقاق الرئاسي". وأكد أن "اللامركزية الإدارية ليست تقسيما، ونحن في الشمال لا تشكل تهديدا لنا بوجود المشاريع التي من خلالها نحن قادرون على أن نخلق فرص عمل لشبابنا وترفد المال للبنان ككل"، وقال: "كرمال هيك ما حدا يهددنا بالتقسيم".

وختم بإعلانه عن "قيام تكتل او جبهة جديدة في المجلس النيابي تجمعه مع النائب يحيى للمطالبة بالإنماء المتوازن والعمل على إحضار المشاريع لمناطقنا المحرومة". كما شكر كرامي النائب يحيى على حسن استقباله وكرم ضيافته.

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