أمن الدولة ضبط حوالى 40 ألف حبة كبتاغون وعتادا حربيا وقنابل هجومية...في هذه المنطقة!

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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أنه “بعد متابعة دقيقة ومتواصلة لشبكات الإتجار بالمخدرات والاسلحة من قبل مكتب أمن الدولة في البقاع الغربي، توصلت المتابعات والتحريات الأمنية إلى الامساك بإحدى الشبكات المؤلفة من لبنانيين وسوريين تنشط في البقاع الغربي، لاسيما بين الخيارة وحوش الحريمة والمرج وبرالياس، وبعد عملية دهم محكمة لأماكن تواجد عناصر الشبكة في وقت واحد، تم توقيف أفراد الشبكة الخمسة، في الأماكن المذكورة آنفاً، وهم أربعة سوريين (ن.ن.)، (أ.خ.)، (م.ش.)، (م.خ.) واللبناني (ع.س.)، وضبطت حوالي 40 ألف حبة كبتاغون وعتادا حربيا وقنابل هجومية



كانت مخبأة في أحد المسابح في خراج بلدة المرج.

أوقف أفراد الشبكة الخمسة في مكتب أمن الدولة في صغبين في البقاع الغربي، ويجري التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص”.