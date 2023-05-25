عصابة تزور إقامات لأشخاص سوريين!

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

“توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي عن قيام عصابة بتزوير إقامات لأشخاص من الجنسيّة السّورية مقابل 70 $ عن كل إقامة، كما توصّلت المفرزة المذكورة الى الاستحصال على عدّة صور عن هذه المعاملات.

بتاريخ 19-5-2023، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، عملت إحدى دوريّات المفرزة على استدراج أحد المتورطين إلى طرابلس، وألقت القبض عليه، على متن “فان هيونداي” لون ذهبي، ويدعى: م. خ. (مواليد عام 1985، سوري) عُثر بحوزته على إقامة مزوّرة كان ينوي تسليمها الى شخص من الجنسية السّوريّة لقاء مبلغ 70 $.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة”.