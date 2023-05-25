سرقة سيّارة رباعيّة الدّفع من مزرعة يشوع!

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، البــيان التّالي: "توافرت معطيات حول إقدام شخص مجهول، فجر تاريخ 15-05-2023، على سرقة جيب نوع تويوتا "FJ Cruiser" لون أزرق من مزرعة يشوع. وعلى إثر ذلك، أعطيت الأوامر للعمل على تكثيف الدوريّات على المسالك التي تستخدمها عصابات سرقة السّيّارات وتنفيذ الكمائن لتوقيف السّارق وضبط الآليّة المسروقة".



وتابع، "بالتاريخ ذاته، وبنتيجة عمليات المراقبة التي قامت بها دوريّات شعبة المعلومات، تمكّنت من رصد "الجيب" -زجاجه الخلفي مكسور- في محلّة باب الرمل، حيث عملت على تنفيذ كمين محكم، أدّى إلى ضبط "الجيب" وتوقيف السّارق، ويُدعى: ن. م. (من مواليد عام 1991، سوري)".



وإستكمل، "بتفتيشه والآليّة، تم ضبط "ديبو البيئة" عدد /2/ عائدة للجيب، وهاتف خلوي، ومبلغ مالي".

وأضاف البيان، "بالتحقيق معه، اعترف أنّه أحد أفراد عصابة لسرقة السّيّارات، وأنّه أقدم على سرقة الجيب وكان بصدد نقله إلى منطقة الهرمل، كما اعترف بتنفيذه العديد من عمليات سرقة سيارات ونقلها إلى منطقة البقاع".



وختم، "أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".