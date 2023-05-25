رأي خطير لتمام نور الدين في قضية رياض سلامة... لمن ستعود أملاكه؟

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رأى الصحافي تمام نور الدين لـ"الجديد" أنه "اذا اليوم قرر ‎رياض سلامة اليوم ان يذهب ويسلم نفسه الى السفارة الفرنسية اشك ان يصل اليها حياً."

وأضاف نور الدين أن "سلامة ليس كبش محرقة وهو قام بجرائم مالية على الاراضي الفرنسية ولذلك تحرك القضاء الفرنسي كما القضاء في الدول الاوروبية".

وقال نور الدين "إنه في كل بلد مرت فيه أموال سلامة يمكن له أن يدعي"، مشيراً الى "نزاع قانوني على أملاك سلامة الموزعة في فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وغيرها".

وأضاف أن "الأملاك المصادرة ستعود إلى الشعب اللبناني وليس الحكومات وذلك وفقاً لقانون فرنسي يتعلق بسرقة أموال الشعوب"