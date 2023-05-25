حرفوش- الوجه الاخر: من مهرجان كان العالمي

A + A -

بعد انقطاع أكثر من عام بسبب انشغاله بالملفات اللبنانية، وبعيداً من الأجواء السياسية الصاخبة، شارك صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش يوم أمس في مهرجان "كان" العالمي.

حرفوش الذي أخذ على عاتقه ملف مكافحة الفساد وبناء جمهورية لبنان الثالثة، لا يريد الانقطاع عن عالمه الخاص المتعلق بالفن والبيانو والمهرجانات العالمية، خصوصًا وأن حرفوش يشارك في هذه المهرجانات كونه أحد المشاهير الذين يعملون في الفن والأزياء من أعوام طويلة.

وبعد أن زار حرفوش البرلمانيين الايطالي والألماني، سيكون برنامج صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة حافلاً خلال شهري حزيران وتموز، ومن المتوقع أن يعقد عدة مؤتمرات دولية خاصة بلبنان ومكافحة الفساد.