نصّار: نقاطٌ مهمة جدًا غير موجودة على جدول الاعمال

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أكّد وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصّار، أن "هذا الموسم سيكون واعداً بامتياز"، موضحاً أن "أرقام موسم صيف 2023 ستتجاوز أرقام العام الماضي والمؤشرات إيجابية والإستقرار السياسي والأمني مؤمّن في حدّه الأدنى".



ورأى في حديث للـ"LBCI"، أنه "كمسؤولين لبنانيين نريد أن نعكس الصورة الصحيحة لمجتمعنا المدني".



وناشد نصّار، "رئيس بلدية صيدا للتراجع عن قراره بعد حادثة شاطئ صيدا لأنّه يؤثر على النمو الإقتصادي للبلدة".

وشدّد، على أن "لبنان مرشّح على موقع عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة في الشرق الاوسط، كما مرشح لاستضافة الدورة التي ستقيمها المنظمة في العام 2025".



وأشار نصّار، إلى أن "جدول أعمال مجلس الوزراء يتضمن أمورا غير ملّحة"، وتابع "لكن اللافت أن هناك نقاطا مهمة جدا كالنزوح السوري وقضية البنك المركزي غير موجودة بطريقة صريحة على جدول الاعمال".