انعقاد اللجنة الرباعية في الأيام المقبلة وبدء العمل على «خريطة الطريق» لإعادة تفعيل العلاقات السورية- التركية

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الوطن السورية: مصادر متابعة كشفت لـ»الوطن»، بأنه من المبكر الحديث عن إعداد لجنة سورية لمتابعة إعداد خريطة طريق لتطوير العلاقة مع تركيا وفقاً لمخرجات الاجتماع الوزاري الرباعي الأخير بصيغته الوزارية.

ولفتت المصادر إلى أن دمشق تتابع تصريحات مسؤولي أنقرة مشيرة إلى أن الحديث عن انعقاد اللجنة الرباعية في الأيام المقبلة وبدء العمل على «خريطة الطريق» مرتبط بخطوات جدية وملموسة من الجانب التركي.

المصادر شددت على أن دمشق لن تتنازل عن مبادئها وثوابتها والتي تربط أي خطوة تطبيعية مع أنقرة بإنهاء احتلالها للأراضي السورية، ووقف دعم الإرهاب وعدم التدخل بشؤونها الداخلية.

ولفتت المصادر إلى تصريح وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد الأخير والذي أكد فيه أن الدولة السورية لن تطبع مع أعدائها ولن تطبع مع بلد يحتل أرضها، كاشفاً عن أنه خلال الاجتماعات الرباعية الأخيرة كانت هناك مناقشات عميقة وفي بعض الأحيان حادة حيث قام الوفد السوري بشطب كل ما يشير إلى التطبيع وأضاف: «إن التطبيع لا يمكن إلا أن يكون نتيجة الانسحاب القوات التركية من سورية».