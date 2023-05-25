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أسرار الصحف ليوم الخميس 25 أيار 2023

25
MAY
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

طلب سفير غربي إلغاء موعد عشاء اليوم بعدما تأكد من تزامنه مع كلمة الأمين العام لحزب الله، وقال لمضيفه إنه لن يكون لائقاً أن نأتي للعشاء ونطلب منك تشغيل التلفاز على قناة المنار أو الميادين وترجمة ما يقوله السيد حسن نصرالله، لكن المضيف أصر عليه بالحضور فيكون عشاء عمل.


خفايا

قال مصدر حقوقي إن الانحياز إلى إجراءات القضاء اللبناني تحت الشعار السيادي بحق حاكم المصرف رياض سلامة يبقى مشوباً بشبهة تقديم الحماية لسلامة بمنع السفر أو أولوية الملاحقة، ما دامت القاضية عون تعاقب لملاحقته وما دام سلامة حراً طليقاً يتولى حق التصرّف بلا حدود بأموال اللبنانيين.

 

 

 


اللواء: أسرار

غمز
أعيد ترتيب لائحة المرشحين الأكثر حظوظاً في الوصول إلى بعبدا، وما يزال الإسمان اللذان طُرحا في الجلسات الأولى في الواجهة عربياً ودولياً..

 

لغز
حسب مطلعين، نجحت السلطات في احتواء الضغوطات الأوروبية والدولية عبر مذكرات التوقيف بحدود غير نهائية..

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يتردّد أن نائبة منتخبة ما زالت تتقاضى راتبها من الجامعة اللبنانية إضافة إلى مخصّصاتها من مجلس النواب، خلافاً لأحكام القانون رقم 46 للعام 2017 الذي يمنع الجمع بين راتبين من القطاع العام.

 

يقال إنّ وزارة العمل قد أصدرت ترخيصاً بانشاء نقابة خاصة بمقاولي الانشطة البترولية ما يُعد انتقاصاً من دور نقابة مقاولي الاشغال العامة القائمة منذ العام 1965.

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