عناوين الصحف ليوم الجمعة 25 أيار 2023

الأخبار: شركاء التحرير
تحذيرات متبادلة بين المقاومة والعدو: اختبار الردع!
الديار: إشتعال الجبهات مُجدّداً على خط ميقاتي ـ باسيل
المعارضة تخشى تجاوزها دولياً والسير بفرنجية
نداء الوطن: ميقاتي وراء الترويج لتقدّم فرنجية سعودياً
الأمم المتحدة كشفت المستور: كل المسؤولين مع "دولرة النازحين"
اللواء: سلامة «طليق المحبسين»: المنع من السفر والإحتماء بالمصرف
سجال بين ميقاتي والتيار العوني.. وباسيل يتحرَّر من الحزب وكلام رئاسي لنصر الله اليوم
النهار: سلامة يطالب بمحاكمة لبنانية والتداعيات تتوهج
البناء: تهديدات «إسرائيلية» مباشرة للبنان والمقاومة… بانتظار كلام السيد نصرالله اليوم في عيد التحرير / بري يضع الإصلاحات ومنها اللامركزية في مواصفات الرئيس… بعد فشل تسمية منافس لفرنجية / القضاء يحجب سلامة عن القضاء الفرنسي ويمنعه من السفر… والحكومة تبقيه حتى نهاية ولايته /
الجمهورية: مهلة قصيرة للحسم... والداخل يتخبط
?l'orient le jour: Le CPL (entr)ouvre-t-il la porte à Frangié