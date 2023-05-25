عناوين الصحف ليوم الجمعة 25 أيار 2023

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الأخبار: شركاء التحرير

تحذيرات متبادلة بين المقاومة والعدو: اختبار الردع!





الديار: إشتعال الجبهات مُجدّداً على خط ميقاتي ـ باسيل

المعارضة تخشى تجاوزها دولياً والسير بفرنجية

نداء الوطن: ميقاتي وراء الترويج لتقدّم فرنجية سعودياً

الأمم المتحدة كشفت المستور: كل المسؤولين مع "دولرة النازحين"





اللواء: سلامة «طليق المحبسين»: المنع من السفر والإحتماء بالمصرف

سجال بين ميقاتي والتيار العوني.. وباسيل يتحرَّر من الحزب وكلام رئاسي لنصر الله اليوم



النهار: سلامة يطالب بمحاكمة لبنانية والتداعيات تتوهج

البناء: تهديدات «إسرائيلية» مباشرة للبنان والمقاومة… بانتظار كلام السيد نصرالله اليوم في عيد التحرير / بري يضع الإصلاحات ومنها اللامركزية في مواصفات الرئيس… بعد فشل تسمية منافس لفرنجية / القضاء يحجب سلامة عن القضاء الفرنسي ويمنعه من السفر… والحكومة تبقيه حتى نهاية ولايته /

الجمهورية: مهلة قصيرة للحسم... والداخل يتخبط



?l'orient le jour: Le CPL (entr)ouvre-t-il la porte à Frangié