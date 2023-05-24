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جميل السيّد: وأخيراً عثَر القضاء على حاكم مصرف لبنان

24
MAY
2023
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غرّد النائب اللواء جميل السيد عبر "تويتر":

«وأخيراً، عثَر القضاء اللبناني على حاكم مصرف لبنان بعدما كان مفقودا الأسبوع الماضي بحيث تعذّر ابلاغه مذكرة استدعائه للقضاء الفرنسي،
المهم اليوم أن القضاء عثر عليه "وأصدر قراراً بمصادرة جواز سفره ومنْعه من السفر "…
هكذا جاء الخبر،
يعني،
قضاؤنا اللبناني أثبت أن القانون فوق الجميع بقرار منْع سفَر سخيف ولا معنى له، لأن قضاءنا الشجاع والجريء يعرف بأنّ سلامة لا يقدر أصلاً على السفر إلى أي بلد في العالم كونه سيتعرض حُكماً للإعتقال بناءً لمذكرات التوقيف الصادرة بحقّه عن فرنسا والمانيا والإنتربول الدولي…
المهم،
في لبنان قضاة حولوا القضاء الى مهزلة في لبنان والخارج،
منهم مستزلمون لمصالحهم بمكاسب شخصية وعائلية من هنا وهناك ومن مصرف لبنان أو من صفقات بالتراضي بملايين الدولارات وغيرها،
ومن حسنات ملف سلامة في الخارج أنهم باتوا معروفين بالاسماء والوقائع،
والحساب قريب،
اذا مش من لبنان،
من برَّا…»

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