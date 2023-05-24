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المواشي مقابل دولارات مُزيّفة!

24
MAY
2023
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:
بتاريخ 13-05-2023 ادعى أحد المواطنين لدى مخفر زغرتا في وحدة الدرك الإقليمي أنّ مجهولًا أقدم على إعطائه مبلغًا مزيّفًا من المال يُقدَّر بـ 1،100 دولار أميركي، وذلك لقاء بيعه لعددٍ من المواشي.
بعد الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، تبيّن أنّ الفاعل يدعى:
ب. ن. (مواليد عام 2005، سوري)
بالتاريخ ذاته، وفي محلة تلّة الدهب - زغرتا، تمكّنت احدى دوريات المفرزة من توقيفه بمكم محكم.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبتعاطيه حشيشة الكيف.
أودع القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

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