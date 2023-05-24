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الخيار في الاستحقاق الرئاسي هو للبنانيين...باسيل للحدث: جهود السعودية تنقل المنطقة من الصراعات والحروب الى الازدهار

24
MAY
2023
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اعلن رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل عبر قناة "الحدث" ان لا يمكن لأي فئة لوحدها ان تحكم لبنان لانه لا أحد يملك الاكثرية مشيرا الى ان المنظومة المالية هي التي تغذي المنظومة السياسية التي بدورها تحمي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واضاف ان سلامة سقط اخلاقيا ومعنويا وأمس سقط قضائيا بمذكرة توقيف دولية.
وأوضح باسيل ان موقفنا معروف أننا كنا ضد التجديد لرياض سلامة ولكن حماته هددوا بانهيار البلد في حال تم تنحيته، في حين ان رئيس الحكومة لم يكن موافقا كما ان وزير المال لم يوافق على عدم التجديد له فضلا عن ان ثلثي مجلس الوزراء لم يكن متوفرا لتغيير سلامة، مشددا على ان لا شبهة علينا باي فساد ولم يثبت احد في الداخل والخارج اننا متورطون بأي ملف فساد.

باسيل ذكّر ان طالبنا بعودة سوريا الى الجامعة العربية منذ 2012 وها هي اليوم  تعود بأجواء سياسية توافقية بين العرب مضيفا ان جهود السعودية تنقل المنطقة من الصراعات والحروب الى الازدهار وما تقوم به سينعكس إيجابا على كل دول المنطقة، ورأى ان إذا حصل تطور في إيران كالذي تشهده السعودية فسيكون لذلك أثر إيجابي على المنطقة ونأمل أن تشهد إيران التطور الذي يشهده الوضع في السعودية.

بالنسبة للموضوع الرئاسي اكد باسيل ان الخيار في الاستحقاق الرئاسي هو للبنانيين اما فرنسا فلا تقبل ان ينسب اليها انها تدعم شخصية معينة لرئاسة الجمهورية بل هي تدعم برنامجا اصلاحيا وعلينا نح اختيار الشخص الذي يتناسب مع البرنامج الاصلاحي، مشيرا الى ان الاتصالات المباشرة التي نقوم بها اثمرت توجهات اولوية ونحن لم نخرج من هذه التفاهمات كما يشيع البعض ونحن مع اتفاق يؤمن 3 عناصر تقوم على الاسم والمقاربة الشاملة لانجاح الاسم والمشروع الذي ياتي على اساسه الاسم، ولا يجوز ان يشكل هذا الاسم تحديا لاحد وعلى الطرف الاخر ان يشعر انه ليس بموقع استهداف وهناك اليوم فريق ممانعة وفريق مواجهة فنحن لسنا مع التمسك بأي اسم مؤكدا من جهة اخرى ان العلاقة مع حزب الله انتقلت الى مكان آخر لانه يجب الخروج من اصطفافات معينة ومواكبة التطور في المنطقة.
وأعاد باسيل التأكيد ان انا لست مرشحا للرئاسة ولذلك لم اطلب الدعم من حزب الله لان الظرف غير ملائم والمشروع الخلاصي له مقاربة اخرى ولا نريد تكرار الخطأ في موضوع الرئاسة.
وفي هذا الاطار اعتبر باسيل ان جنبلاط قال كلاما مسؤولا حول الرئاسة ونحن نتواصل بشأنها مع الأطراف المسيحية ولأن الموقع مسيحي، فيجب ان يراعى دور المسيحيين ورأيهم ودورهم في هذا السياق ولكن يجب ان يترجم بملاقاة حقيقية على اسماء مشتركة ومقاربة مشتركة، وكشف ان حين التقيت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري سمعنا رايا مختلفا عما صدر عنه لاحقا في الاعلام، ولكن المهم الا يحصل أي تسكير على بعضنا البعض في ملف الرئاسة.

 

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