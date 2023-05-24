وزير الزراعة تلقى دعوة من السفير الروسي

A + A -

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن سفير روسيا الاتحادية ألكسندر روداكوف على رأس وفد من السفارة.

وسلم روداكوف الوزير الحاج حسن دعوة إلى حضور المؤتمر الاقتصادي العالمي، الذي تقيمه روسيا في سان بيترسبورغ في ١٦ و١٧ حزيران.

وخلال اللقاء، تناول البحث العلاقات الثنائية بين روسيا الاتحادية والجمهورية اللبنانية.

وأكد الحاج حسن أن "لبنان الرسمي منفتح على كل دول العالم، بمن فيهم روسيا الاتحادية، لما فيه مصلحة اللبنانيين، خصوصا أن القطاع الزراعي وعمليات التبادل الزراعي بين الدولتين واعد جدا"، وقال: "نطمح إلى تفعيل هذا الأمر من خلال اللقاءات التقنية والسياسية".