هذا ما بحثه درغام مع مطارنة طرابلس وتوابعها

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زار النائب أسعد درغام المرجعيات الروحية المسيحية في طرابلس، وذلك من ضمن جولة قام بها، برافقه، منسق اللجنة المركزية لعودة النازحين في التيار الوطني الحر نقولا شدراوي والمحامي منير داوود والسيد طوني حزوري.

والتقى النائب درغام رئيس أساقفة أبرشية طرابلس وتوابعها للموارنة المطران يوسف سويف في دار المطرانية بطرابلس،

كما زار راعي ابرشية طرابلس وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار ضاهر، وزار راعي ابرشية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الارثوذكس المطران افرام كرياكوس.

وبحث درغام مع المطارنة شؤونا وطنية وانمائية واجتماعية، وسلمهم نص الكلمة التي القاها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في البرلمان الايطالي..