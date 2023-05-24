حرفوش التقى عدداً من النواب الألمان وأطلعهم على محاولات ميقاتي للنيل منه... ورسالة ألمانية للشعب اللبناني

A + A -

استكمالاً لجولته على البرلمانات الاوروبية، حط صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش اليوم الاربعاء في العاصمة الألمانية برلين، والتقى عدداً من النواب الألمان.



وعرض حرفوش تفاصيل قضيته مع السلطة اللبنانية وتحديداً رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي سعى للنيل منه ومنعه من القدوم إلى لبنان.

كما عرض لمشروع مشروع الجمهورية اللبنانية الثالثة وحقوق المرأة وغيرها من البنود التي تعبر الاساس في قيام دولة مدنية.



وأبدى النواب الألمان استغرابهم من عدم تحرك الشعب اللبناني لمواجهة المنظومة الحاكمة، حيث أن اللبنانيين يعيشون حالة من الصمت أمام ما حجم الفساد الذي ترتكبه السلطة السياسية.

واعتبر النواب الألمان أن سلوك اللبنانيين يدفع البعض للشك بأن الأمور في لبنان تسير على ما يرام. لكن الحقيقة عكس ذلك كلياً إذ من المتوقع أن تتسارع وتيرة الانهيار في حال بقيت الأمور على حالها.