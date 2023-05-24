"رسميًا"... اليكم آخر مستجدات ملف ميشال الحجل

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أعلنت صفحة michel hajal support عبر موقع "فايسبوك"، أنه "بفرحٍ عظيم نُعلِن لكم أنّهُ في ٢٠٢٣/٥/٢٤ ، وبعدَ زيارة واستماع سيادة المطران سلوان مع لفيف من الكهنة إلى الشهود الذين عاينوا وكشفوا على جثمان ميشيل حجل في ٢٠٢٣/٥/٢٠، وبعد التحقق من الوثائق التي أُعطِيَت لسيادَتِه وحضرة الكهنة الأجلاء، استلمت الكنيسة رسميًا ملف ميشيل. بانتظار أن تُعلن المطرانية ذلك في بيانٍ رسمي.

وقريبًا ستُشَكَّل لجنة من قبل الكنيسة لإعادة الإستماع الى الشهادات و تَسَلُّم الوثائق رسميًا

ومن ثم تشكيل لجنة طبية للكشف على الجثمان، لتتوالى بعد ذلك الخطوات اللازمة في الملف.

كل الشكر والحب والاحترام لسيدنا والكهنة الذين حضنوا بكل محبة أمر ابنتهم واثقين بالقدرة الالهية التي سترسم مسيرة ميشيل.

نرفع صلاتنا إلى الله أن يُتَمِّم مشيئته في ابنته ويرفعها الى مصاف القديسين، فيتمجد بها اسم الآب والإبن والروح القدس الذي له المجد الآن و كل آوان و إلى دهر الداهرين آمين".