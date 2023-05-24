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كنعان: بارقة أمل في نفق مظلم وحريصون على المعايير الدولية للشفافية والحياد والاستقلالية

24
MAY
2023
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عقدت فرعية لجنة المال والموازنة للصندوق السيادي للثروات الطبيعية من نفط وغاز جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: الان عون، ملحم خلف، جهاد الصمد، حسن فضل الله، علي حسن خليل، عدنان طرابلسي، سيزار ابي خليل، رازي الحاج وميشال معوض.

وعقب الجلسة، تحدّث النائب كنعان فقال "أقرينا اليوم كل الفصول المتعلّقة بالقانون. وسيكون هناك نقاش حول الحوكمة والمرجعية الدستورية، وقد أكدنا بالتوافق بين الكل، على أن يكون مجلس الادارة الذي سيدير هذا الصندوق شفافاً وحيادياً ومستقلاً بأكبر قدر ممكن عن أي ارتباط مباشر بالسلطة السياسية".

أضاف "بما أننا نتحدث عن مال عام ونفط وعائدات تتعلّق بحقوق الشعب اللبناني، فمن المفترض أن تكون هناك مرجعية مشرفة ولا تدير. وبتفويض الاستثمار والصلاحيات والمواصفات تم الاتفاق على ضرورة مراعاة المعايير الدولية المعتمدة بالصناديق السيادية في العالم. وقد استمعنا قبل اسابيع بنقاش مع الخبير النروجي، حيث تم التطابق بوجهات النظر حول هذا القدر من الحيادية والاستقلالية".

وقال " سننهي الأسبوع المقبل القانون، وقد تفاهمنا على التداول هذا الأسبوع في الاقتراحات المختلفة، على أن يتم الاقرار في جلسة نعقدها الأربعاء المقبل، لنرفع على اثرها التقرير النهائي الى لجنة المال والموازنة تمهيداً للاقرار النهائي، لاسيما أن هذا الامر حيوي واستراتيجي وبارقة أمل في هذا النفق المظلم".

واشار كنعان الى أن "الاثنين المقبل، ستكون هناك جلسة للجنة المال والموازنة لمتابعة درس واقرار مشروع قانون الطاقة المتجددة والتي تؤمن استثمارات تصل الى 300 مليون دولار للمبادرات الفردية، وهو ممول من المؤسسات المالية الدولية. ومثل هذه المشاريع المنتجة هامة ويجب ان تشكل اولوية في هذه الفترة، وتوفّر على الدولة والمواطن".

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