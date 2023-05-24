سلام يلتقي ولي عهد الكويت: لا يمكن إلا أن نعود إلى لبنان جميعًا!

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إلتقى وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حيث اتّسم اللقاء بالوجدانية والعاطفة الصادقة لما يحمله الأخير للبنان من محبّة كبيرة وتعويل على دور الشباب في اعادة بناء وطنهم.

شدد الصباح على اهمية دور القيادات الشابة في بناء مستقبل واعد وعلاقات طيبة مع نظرائهم في دول الخليج. وأعرب عن أمله وثقته بأنّ "لبنان لا يمكن إلا أن يعود الى الزمن الجميل ولا يمكن إلا أن نعود إليه جميعا".

وأكّد الوزير سلام من جهته الإلتزام الكامل والتصميم للعمل على إعادة لبنان ليكون منارة الشرق، وبيروت عاصمة العرب. وتمنّى سلام أن يرى ولي عهد دولة الكويت في لبنان قريبا.