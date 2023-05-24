الحرارة تتخطى الـ٣٠ درجة في الأيام المقبلة!

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يسيطر على لبنان طقس ربيعي متقلب بين الصحو وأحتمال امطار محلية خاصة جبلاً، نتيجة تمركز منخفض جوي شمال مصر ما يؤثر بفعالية ضعيفة على لبنان. من جهة اخرى من المتوقع ان تشهد الحرارة ارتفاعًا وانخفاضًا بشكل ملحوظ في الايام المقبلة وتكون دافئة اليوم، معتدلة غدا وبعد غد وتصبح حارة يوم السبت المقبل.

تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة وتتراوح بين ١٨ و ٢٩ ساحلا وبين ١٦ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر

– الجو: مشمش غائم جزئياً مع احتمال امطار رعدية بعد الظهر على الجبال خاصة الشمالية والشرقية

– الرياح: شمالية غربية نشطة احياناً سرعتها ما بين ٢٠ و ٥٠كم/س

– الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و ٨٥٪

– الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa

– الرؤية جيدة

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

تفاصيل طقس الايام المقبلة:

الخميس: مشمس الى غائم جزئياً مع احتمال تساقط المطر جبلاً (خاصة شمالا) وبعد الظهر وارتفاع بدرجات الحرارة وتتراوح بين ١٧ و ٢٦ ساحلا وبين ١٣ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.

الجمعة : مشمس الى غائم جزئياً بسحب عالية ومتوسطة والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح بين ١٧ و ٢٦ ساحلا وبين ١٣ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.

السبت : طقس حار والحرارة تتخطى ال ٣٠ درجة.