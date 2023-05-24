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بالجرم المشهود... "المعلومات" تُلقي القبض على مروّج مخدرات وأحد زبائنه

24
MAY
2023
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صدر عن المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بلاغٌ جاء فيه, "توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام شخصٍ مجهول بترويج المخدّرات في محلّة بئر حسن- الرحاب".

على إثر ذلك، "باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه فيه وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات تمكّنت من تحديد هويته، ويُدعى: ع. أ. (من مواليد عام 1978، مكتوم القيد) وقد تبيّن أنه من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة وتجارة مخدّرات وشراء مسروق, وأعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه".

وأضاف, "بتاريخ 18-5-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة بئر حسن - الرحاب، وأوقفت برفقته أحد زبائنه، وهو المدعو: م. د. (من مواليد عام 1987، سوري) وهو، أيضاً، من أصحاب السّوابق بجرم سرقة, وضُبِطَ بحوزة الأوّل حبّة مخدّرة لون أبيض، شفرتان (كاتر) ومبلغ مالي، وضبط بحوزة الثاني كميّة من الحبوب المخدّرة نوع "ترامادول"، ومبلغ مالي".

بالتحقيق معهما، "اعترف الأول بقيامه بترويج المخدّرات على عدد من الزبائن في المحلّة، وبتعاطي مادة الهيرويين، واعترف الثّاني بتعاطي المواد المخدّرة نوعَيْ "ترامادول وترامال"، وأنه يستحصل عليها من الأوّل".

ووفق البلاغ, "أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".

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