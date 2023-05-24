وفد إيطالي في سورية: تمثل أرض الحضارات الإنسانية ومهد الديانات السماوية

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الوطن السورية: دعا أعضاء وفد إيطالي يزور سورية للوقوف إلى جانبها قيادة وشعباً ودعمها في الدفاع عن سيادتها واستقلالها، ورفض كل أشكال المؤامرة عليها، مؤكدين التزامهم بنقل الصورة الحقيقية عن الأحداث الجارية فيها إلى أوروبا ودحض المشاهد المضللة والإشاعات المفبركة ضدها.

وشكّل التضامن مع سورية في وجه الإرهاب ومعاناة شعبها نتيجة تداعيات الزلزال المدمر ومناهضة الحصار الاقتصادي الظالم المفروض من الغرب، العناوين الرئيسية للندوة الحوارية التي نظمتها القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، ضمن ملتقى البعث للحوار، بمشاركة وفد إيطالي يضم ممثلين عن الجبهة الأوروبية للدفاع عن سورية وحزب «كازا باوند» الإيطالي ورئيس الجالية السورية في إيطاليا جمال أبو عباس، وذلك حسبما ذكرت وكالة «سانا» للأنباء أمس.

وحسب الوكالة، أكد رئيس الوفد وحزب «كازا باوند» جان لوكا يانوني أن سورية تمثل أرض الحضارات الإنسانية ومهد الديانات السماوية، مشيراً إلى ضرورة الوقوف إلى جانب سورية شعباً وقيادة ودعمها في الدفاع عن سيادتها واستقلالها، ورفض كل أشكال المؤامرة عليها.

بدوره شدد نائب رئيس الحزب أندريا أنتونيني على أهمية التقارب والصداقة بين الشعوب بشكل عام، والشعبين السوري والإيطالي بشكل خاص، رغم كل محاولات السياسات الدولية التأثير في فكر الشعوب، والالتزام بنقل الصورة الحقيقية عن الأحداث الجارية في سورية إلى أوروبا ودحض المشاهد المضللة والإشاعات المفبركة، لافتاً إلى أن الشعب السوري واجه أشرس حرب في العصر الحالي، واستطاع النصر فيها والمحافظة على هويته وانتمائه.

رئيس الجبهة الأوروبية للدفاع عن سورية ومسؤول العلاقات الخارجية في الحزب جوفاني فيولا من جهته أشار، إلى أهمية عودة سورية إلى موقعها الطبيعي في الجامعة العربية وإعادة علاقاتها التي يجب أن تكون في إطار دعمها، موضحاً أن الجبهة الأوروبية ولدت لدعم السوريين والوقوف معهم، وبرز ذلك من خلال النشاطات والفعاليات والمؤتمرات التي تقيمها الجبهة، فضلاً عن التواصل مع العديد من المنظمات فيما يقارب 15 دولة أوروبية لنقل الصورة الصحيحة عن سورية، كما نوه بزيارة الجبهة إلى سورية منذ عام 2013 رغم الصعوبات والعراقيل، وتقديم المساعدات الطبية والغذائية التي أرسلوها إلى سورية للتضامن معها.

ويضم الوفد الإيطالي إضافة لممثلي الجبهة الأوروبية للدفاع عن سورية وحزب «كازا باوند»، مسؤول الإعلام في الحزب أندريا بوناسسا، ومسؤول المنظمات سيرجو فيلاكيوني، ومسؤول الشباب فاليريو فلاكوميا.