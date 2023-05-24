عناوين الصحف ليوم الأربعاء 24 أيار 2023

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الأخبار: السعودية الجديدة: التوحّش الناعم

مذكرة توقيف ألمانية بعد الفرنسية بحق سلامة: مصارف أوروبية توقف التعامل مع لبنان

دروس «سوروسيّة» من طهران

الديار: جلسة 15 حزيران على أجندة بري في انتظار مُعطيات إيجابيّة لإيصال رئيس الى بعبدا

الراعي يُعرّج على الأردن قبل زيارته باريس ... والسفير البابوي في دار الفتوى

البناء: جنون مناورة «العبور» يصيب قادة الكيان وتصريحات حائرة بين حرب مع لبنان أو سورية أو إيران / قاسم: مع وحدة الساحات وقدراتنا استثنائية للمواجهة… والسيد نصرالله غداً يرسم المعادلات / الحكومة المربكة بقضية سلامة تتلقى الصفعات… مذكرة ألمانية ودعوة أميركيّة لتعيين بديل /

النهار: تصنيف سلبي جديد للبنان واللجان لسلامة: إستقل



نداء الوطن: باسيل يردّ على اختراق "الحزب"... والموقف السعودي ثابت

"عرمتى سياسية" رئاسياً: نواب مسيحيون تحت ضغط "الإغراءات"

الجمهورية: بري يرفض تسلّم النائب الأول

عندما يغضب السفراء

اللواء: الفراغ المفتوح يُدخل لبنان في خطر «اللائحة الرمادية»

المجلس النيابي يقاطع سلامة ويدعوه للاستقالة.. والمفوضية تردُّ على العودة بدولرة المساعدات!

?l'orient le jour: Dialogue entre Riyad et le Hezbollah : une ébauche d’ouverture