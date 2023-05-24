أسرار الصحف ليوم الأربعاء 24 أيار 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال دبلوماسي غربي إن الضجيج الإسرائيلي الحالي حول سورية وإيران بنسبة كبيرة منه هو تعبير عن القلق من مضمون الرسالة الفعلية التي يريد السيد حسن نصرالله توجيهها عبر المناورة وأن إطلاق المواقف عشية خطاب مرتقب للسيد نصرالله هو مقدّمة لقراءة ما سيرد في الخطاب.

خفايا

توقع مصدر مالي تغيير الحكومة لموقفها من تعيين بديل لحاكم المصرف المركزي ولو بصورة مؤقتة او اعتماد تسلّم أحد نوابه للمنصب إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية بعدما صدر موقف أميركيّ رسميّ يطالب بتعيين بديل، وعن التعيين تساءل عما إذا كان الأميركيون أرسلوا الاسم البديل أيضاً.



اللواء: أسرار

همس

شكلت المناورة الأخيرة، مفاجأة غير محسوبة للذين تابعوا الوقائع المتقنة للعمليات المدرجة ضمن الفعاليات الميدانية.



غمز

لعبة «عضّ الأصابع» بين «الثنائي المسيحي» حول مرشح رئاسي، أدت إلى إطاحة المرشح والمفاوضات أيضاً..



لغز

تبيّن بالأسماء والمبالغ من هم أصحاب الحسابات التي حولت أموالاً إلى أوروبا والوضعية القانونية لكل من هذه الحسابات.



نداء الوطن: خفايا

تبين أنّ نظام الصندوق التعاوني لنقابة المحامين في بيروت قد شهد تعديلات من دون موافقة مجلس النقابة أدت إلى الاطاحة بعدد كبير من الضمانات الصحية للمحامين أنفسهم الذين باتوا يخضعون لأحكام وشروط عقود التأمين التجارية.

لوحظ أن جمعية تتلقى تمويلاً من دولة أوروبية ذات أهداف سياسية في لبنان، كثفت نشاطها في مناطق تابعة لقوى سياسية موالية بعد تحسن العلاقة بين الدولة وهذه القوى.