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الديار: اللقاءات الباريسية تحمل عنوان التأكيد على رفض فرنجية

24
MAY
2023
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بعض ما جاء في مقال فادي عيد في الديار:

تتوالى التساؤلات حول ما يجري من لقاءات نيابية في الخارج من بروكسيل إلى واشنطن وباريس، وثمة معلومات أن هذه الوفود التي تضم نواباً من معظم الكتل النيابية، ستكون لها محطات جديدة أخرى في بعض دول الخليج، حيث المحور الأساسي لهذه الجولات هو الاستحقاق الرئاسي والوضع المالي، وكيفية خروج لبنان من أزماته.


واللافت، بحسب المعلومات نفسها، كانت مشاركة نواب تكتل «لبنان القوي» في لقاء باريس، التي يوجد فيها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، حيث ان اللقاءات اقتصرت على الملفات الاقتصادية والمالية، بينما في الوقت نفسه فإن الاتصالات الجارية بين نواب المعارضة لم تنقطع، ولكن ما سُجِّل من تطوّر بارز على خط الاستحقاق الرئاسي، كان خروج اسم الوزير السابق جهاد أزعور من التداول، والذي كان موضع تلاقٍ وتوافق بين هذه الكتل المعارضة.

 

من هذا المنطلق، تابعت المعلومات أن مشاركة النائبة ندى بستاني في لقاء نواب المعارضة في باريس، جاءت بعد اتصالات حصلت من أجل توحيد الجهود مع المبادرة التي يسوّقها النائب غسان سكاف، للتوافق على اسم مقبول من كل أطياف المعارضة، وان هذا الموقف سيترجم في اللقاءات مع المسؤولين الفرنسيين، بهدف التأكيد على أنهم، أي المعارضة، يرفضون دعم باريس لرئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، واقتراح بعض الأسماء التي تحرج الجانب الفرنسي، بمعنى أن هناك أكثر من شخصية مارونية مستقلة تحظى بإجماع معظم أطياف المجتمع اللبناني.


وتؤكد المعلومات أن التعويل يبقى على لقاءات سفراء الدول المعنية بالملف اللبناني، حيث توحي الأجواء بأنه يجري التحضير لعقد اجتماع للقاء الخماسي بعد قمة جدة وإعلان البند المتعلِّق بالشأن الرئاسي، وينقل أن الاتصالات لم تنقطع بين المشاركين في هذا اللقاء، والذي سيضع الأسس أو اللمسات ما قبل النهائية، ليعقد لقاء على مستوى وزراء الخارجية.، والأمور مرشحة للتفاعل، على اعتبار أن الساحة اللبنانية باتت عرضة للمخاطر، في ظل التدهور المستمر اقتصادياً واجتماعياً، وعلى أبواب موسم السياحة والاصطياف. وعليه، فإن العارفين ببواطن الأمور، يعتبرون أن خطوات إعادة فتح سفارة البحرين في بيروت، وقرب تعيين سفيرين لدولة الأمارات العربية المتحدة والكويت، مؤشر إيجابي ينبئ بأن الحلول باتت وشيكة.

الديار
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