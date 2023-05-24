بو حبيب من إيطاليا: لدعم النازحين في سوريا... لديها 40 قانوناً لضمان عدم معاقبة اللاجئين

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الأخبار: انتقد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب أمس، محاولة بعض الدول الأوروبية فرض بقاء النازحين السوريين في لبنان، مطالباً بدعمهم على الأراضي السورية.



وقال بو حبيب، خلال زيارته إلى إيطالياً، إن في لبنان «زهاء مليوني سوري، وهذا العدد يهدد تركيبة الكيان اللبناني الخاصة به، حيث كان هناك دائماً توازن بين المسيحيين والمسلمين ومساواة»، داعياً إلى «حل قضية اللاجئين بالحوار مع الأوروبيين، وليس من خلال محاولة بعض الدول الأوروبية النافذة فرض بقائهم في لبنان إلى أجل غير مسمى».



ولفت بو حبيب إلى أنه «حتى الآن، لا توجد خارطة طريق واضحة لحل مأساتهم، فهم يقيمون في لبنان منذ 12 عاماً بانتظار الحل (...) اللاجئ السوري يعتبر الآن لاجئاً اقتصادياً والوضع الداخلي في لبنان لا يحتمل ذلك على الإطلاق»، مشدداً على أن «الأموال التي يتم دفعها لدعمهم في لبنان يجب أن تدفع لهم في سوريا وفقاً للشروط نفسها».

وأشار بو حبيب أنه تحدث مع الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية فيصل المقداد للاطمئنان على سلامة عودة النازحين السوريين، لافتاً إلى أنه أُفيد بأن «لدى سوريا 40 قانوناً لضمان عدم معاقبة اللاجئين (بمن فيهم معارضون ومنشقون) بأي شكل من الأشكال، علماً أن الجانب السوري أبلغنا استعداده للتعاون مع المنظمات الدولية للتحقق من عدم تعرض العائدين إلى سوريا لأية مضايقات أو ملاحقات تعسفية».